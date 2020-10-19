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Депутат норвежского парламента Гейр Тоскедал выдвинул трех лидеров белорусской оппозиции - Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало - на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом представитель норвежской Христианской народной партии Тоскедал рассказал в интервью газете Vårt Land, опубликованном в воскресенье, 18 октября.
Трех лидеров белорусской оппозиции номинировали на Нобелевскую премию мира
© Штаб Виктора Бабарико

По его словам, он выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало "за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они вдохновляют мирную оппозицию против нелегитимного режима в Беларуси".

Номинация должна привлечь больше внимания к протестам в Беларуси

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"Оппозиционные политики в Беларуси обладают фантастическим мужеством. Они организуют мирные демонстрации несмотря на то, что власти применяют против них все большее насилие", - заявил норвежский депутат. Он выразил надежду на то, что номинация на Нобелевскую премию привлечет "еще больше внимания к мирной борьбе, которая ведется против последнего диктатора Европы", и ко всем тем, кто борется за "свободную и демократическую Беларусь".

Светлана Тихановская после голосования на президентских выборах 9 августа была выдворена из страны, получила убежище в Литве, в Минске и Москве ее объявили в розыск. Вероника Цепкало вслед за мужем, экс-кандидатом в президенты Валерием Цепкало, была вынуждена покинуть страну сразу после выборов. Марию Колесникову пытались насильно вывезти в Польшу, но ей удалось бежать и не покидать территорию Беларуси, она находится под арестом.

Белорусская оппозиция включена в шорт-лист премии Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2020 год.

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Deutsche Welle
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