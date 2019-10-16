Требование Украины на мирных переговорах в Минске о роспуске преступных группировок "ЛНР" и "ДНР" стало неожиданностью для администрации президента России Владимира Путина, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

"Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно", – сказал он.

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По словам Пескова, Минские договоренности были согласованы с участием представителей псевдореспублик.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда
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