"Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно", – сказал он.
По словам Пескова, Минские договоренности были согласованы с участием представителей псевдореспублик.
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".
1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
НАТО озабочена ростом напряженности в Сирии после операции Турции
Заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер в интервью...
Украина внесла изменения в правила отбора к "Евровидению"
В Украине начат новый отбор на " Евровидение ". В правила...
В Турции арестованы 24 человека за критику военной операции Эрдогана в Сирии
Государственное турецкое информационное агентство...
Требование Украины в Минске озадачило Кремль (6)
Требование Украины на мирных переговорах в Минске о...
TOP новостей
Министр финансов Литвы: всеобщий налог на недвижимость неизбежен (23)
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что в...
Президент Литвы предлагает меры по блокировке электроэнергии с БелАЭС (26)
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает новые...
Фермеры говорят, что лопнул пузырь цен на землю: положение как с квартирами 10 лет назад (25)
Литовские фермеры говорят, что после того как в течение...
Оставшийся на посту спикер Сейма Литвы: правящие показали, что являются меньшинством
Оставшийся на посту спикера Викторас Пранцкетис...
Неприятная статистика: Литва снова на неприглядном месте в ЕС (28)
Показатель уровня нищеты в Литве по-прежнему остается...