Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении ослабляет антикоррупционные усилия страны. Такое мнение высказала международная организация Transparency International в заявлении, размещенном на своем сайте в воскресенье, 3 марта. Решение об отмене статьи "подрывает до 65 открытых расследований и напрямую влияет на четыре дела против высокопоставленных чиновников", которые уже рассматривались в суде, полагает Transparency International. Организация вместе со своим украинским отделением считает, что решение Конституционного Суда нарушает международные обязательства Украины, и призывает украинское правительство немедленно "предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации".

В заявлении также приводятся слова исполнительного директора TI-Украина Андрея Боровика, которая считает, что решение Конституционного суда "дает государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования". Кроме того, полагает Боровик, электронные декларации об активах госслужащих, которые были успешно введены в рамках антикоррупционных реформ, теперь "потеряют свой смысл" из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение. "Положения, направленные против преднамеренного объявления ложной информации, также потеряют свою цель, так как не будет необходимости скрывать активы", - полагает Боровик.

Transparency International: Безвизовый режим и помощь МВФ могут быть заморожены

Согласно украинскому законодательству, решение Конституционного суда является обязательным к исполнению, окончательным и не может быть обжаловано. Суд утверждал, что статья нарушила презумпцию невиновности и право отказаться от дачи показаний. Эксперты украинского отделения Transparency International утверждают, что эта статья не возлагала бремя доказывания на обвиняемого, которое лежит на обвинении, а дает обвиняемым возможность подтвердить законное происхождение их активов. Transparency International обращает внимание на то, что если будет принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, оставляя все текущие дела закрытыми и позволяя виновным в коррупции избежать правосудия.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности. Необходимо также установить верховенство закона. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим Украины с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", - считает Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.