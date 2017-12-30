Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске трансгендеров к военной службе, принятый около года назад администрацией Барака Обамы. Распоряжение Трампа было оспорено рядом федеральных судов.
Donaldas Trumpas sveikina JAV kariuomenės karius Padėkos dienos proga
© AFP / Scanpix

Трансгендеры с 1 января 2018 года смогут вновь подавать документы о поступлении на службу в вооруженные силы США. Как сообщили в пятницу, 29 декабря, в американском министерстве обороны, администрация президента Дональда Трампа решила пока не оспаривать в Верховном суде США постановления низших инстанций, отменивших введенный ранее запрет Трампа.

Как пояснили в Пентагоне, в Белом доме решили дождаться результатов независимого исследования по данному вопросу, которое будет проведено "в ближайшие недели". Таким образом с 1 января лица, обладающие гендерной идентичностью, присущей другому полу, смогут подать заявления о зачислении в ряды американских ВС.

От одобрения Обамы до запрета Трампа

В июне 2016 года при администрации Барака Обамы Пентагон постановил, что квалифицированным соискателям не может быть отказано в поступлении на службу по причине несовпадения их гендерной идентичности с полом, зарегистрированным при рождении. С июля 2017 года трансгендерам, на протяжении не менее 18 месяцев идентифицировавшим себя с определенным полом, разрешалось проходить службу в армиии.

Президент США Дональд Трамп 25 августа 2017 года отменил постановление Обамы. При этом судьба действующих военнослужащих-трансгендеров, число которых может достигать 15 тысяч, была оставлена на усмотрение Пентагона. Распоряжение Трампа позднее оспорил целый ряд трансгендеров более чем в десяти штатах.

Deutsche Welle
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