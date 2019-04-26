Трампу не разрешат остановиться в Букингемском дворце

Как отмечается, у его предшественника Барака Обамы такая возможность была.
В материале говорится, что американский лидер не сможет жить во дворце из-за ремонтных работ.
Подчеркивается, что это весьма необычно для такого важного визита, однако у королевской семьи не было никакого плохого намерения. Работы начались осенью прошлого года, задолго до того, как появилась идея пригласить Трампа в страну.
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