В понедельник на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампа спросили, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента.

Это замечание вызвало резкую критику многих американских политиков и журналистов, в том числе его союзников-республиканцев.

Во вторник, спустя более суток, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что неточно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

"Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть", - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия".

BREAKING: President Trump claims he misspoke while discussing election meddling during news conference with Putin: "In a key sentence in my remarks, I said the word 'would' instead of 'wouldn't.' ... The sentence should've been: 'I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia'" pic.twitter.com/2bA9EionD1— NBC News (@NBCNews) July 17, 2018