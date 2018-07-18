В понедельник на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампа спросили, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.
"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента.
Это замечание вызвало резкую критику многих американских политиков и журналистов, в том числе его союзников-республиканцев.
Во вторник, спустя более суток, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что неточно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.
"Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть", - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия".
BREAKING: President Trump claims he misspoke while discussing election meddling during news conference with Putin: "In a key sentence in my remarks, I said the word 'would' instead of 'wouldn't.' ... The sentence should've been: 'I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia'" pic.twitter.com/2bA9EionD1— NBC News (@NBCNews) July 17, 2018
Президент подчеркнул, что он полностью доверяет американским разведывательным службам.
Трамп обещал принять меры с целью обезопасить будущие выборы от подобного вмешательства. Однако президент повторил, что дипломатия и поддержание контактов с Россией предпочтительнее враждебности и конфликтов.
Трампа ругали за доверие к словам Путина о невмешательстве в выборы. Он сказал, что неточно выразился (4)
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает...
"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита (52)
Президент России Владимир Путин после встречи с...
На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии (68)
Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319...
Порошенко призвал заставить Россию понести ответственность за крушение MH17 (68)
Президент Украины Петр Порошенко призвал заставить...
ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot 50 тысяч евро (41)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение...
TOP новостей
"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (33)
В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...
В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (76)
На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...
Сюрприз в рейтинге кандидатов на пост президента: в тройке лидеров перемены (8)
19-27 июня по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос,...
Читатели обеспокоены: дороги в Вильнюсе делают до первого ливня?
В минувшую пятницу в Вильнюсе прошел сильный ливень,...
В Каунасе станет меньше мест бесплатной парковки
Каунасская мэрия намерена ввести плату за стоянку на...