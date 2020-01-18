По ее данным, Трампа также будет представлять бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц, один из самых известных и противоречивых американских юристов.
Среди его последних клиентов - голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальном насилии десятками женщин. Дершовиц также защищал боксера Майка Тайсона по делу об изнасиловании и миллиардера Джефри Эпштейна, обвиненного в педофилии.
В команду президента также войдут бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди и бывший федеральный прокурор Джейн Раскин, которая защищала Трампа в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о предписываемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. 4 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа.
Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.
18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.
Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США.
Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.
Трампа по делу об импичменте в Сенате будут защищать обвинители Клинтона
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