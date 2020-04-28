"Я не могу сказать вам точно. Да, я очень хорошо себе представляю, что с ним, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Если бы я не был президентом, вы бы были в состоянии войны. ... Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует. Посмотрим. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", - сказал Трамп, не вдаваясь в детали.
Напомним, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение месяца. Это породило волну слухов и спекуляций в мировых СМИ о том, что же происходит с лидером КНДР. В Китае и Южной Корее говорят, что Ким Чен Ын жив.
Вопреки давно устоявшимся правилам, лидер страны лично не появился на праздновании очередной годовщины дня рождения собственного деда и основателя страны Ким Ир Сена, которое в КНДР празднуют 15 апреля.
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