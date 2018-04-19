"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии дезинформацией. По ее словам, одними из первых эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах сирийские боевики, "которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса".

Президент США заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами. "Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо", —полагает он.

Дональд Трамп также назвал условие для введения новых антироссийских санкций. "Мы введем санкции как только они (Россия) действительно этого заслужат", — сказал он.

По его словам, он относится к России "жестко, как никто". "Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил президент США.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Позже стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.