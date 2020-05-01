Трамп заявил о связи коронавируса с лабораторией в Ухане

Президент США Дональд Трамп располагает информацией, подтверждающей, что источник пандемии коронавируса мог находиться в одной из китайских научных лабораторий. Об этом Трамп заявил в четверг, 30 апреля, в ходе встречи с журналистами в Вашингтоне, отметив, что более подробных разъяснений сделать не может.

По словам Трампа, речь идет об Уханьском институте вирусологии. Он подверг критике власти КНР за то, что они не остановили распространение вируса в своей стране. "Они либо были не в состоянии сделать это, либо решили не делать этого, а мир тяжело пострадал", - заявил президент США. Он также резко отозвался о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав ее "пиар-агентством Китая".

Трамп не подтвердил заявления Национальной разведки

Президент США не подтвердил заявление, распространенное ранее в тот же день офисом главы Управления директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла, согласно которому спецслужбы США не считают, что коронавирус "был создан человеком или генетически модифицирован".

По словам Трампа, он не читал этого заявления. Существует множество теорий о происхождении вируса, но "мы это выясним", также сказал президент, пригрозив Китаю штрафными пошлинами.

Версия "несчастного случая" в Ухане

В заявлении Национальной разведки США не исключалась возможность, что легочное заболевание COVID-19 могло распространиться в результате некого инцидента в Китае.

Американские спецслужбы "продолжат самую строгую проверку" всех информационных источников и разведданных, выясняя, "могла ли вспышка произойти вследствие контакта с инфицированным животным или в результате несчастного случая в одной из лабораторий Уханя", подчеркивается в заявлении.