Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 октября, уточнил, когда может состояться новый саммит с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, анонсированный американским госсекретарем Майклом Помпео после встречи с северокорейским лидером в Пхеньяне.
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами на борту президентского авиалайнера Air Force One по пути из Вашингтона в штат Айова, где он должен был принять участие в политическом митинге.
"Не могу сейчас уехать"
"Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу сейчас уехать", — отметил Трамп, имея в виду голосования 6 ноября, когда будет переизбран полный состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената.
Ранее президент США отметил, что Помпео достиг "невероятного" прогресса на переговорах в Пхеньяне. По словам американского лидера, обсуждались три или четыре возможных места проведения встречи в верхах.
Сам Помпео 7 октября охарактеризовал свою поездку в Северную Корею как удачную. "Мы продолжили добиваться прогресса в договоренностях, достигнутых на сингапурском саммите", — отметил он, имея в виду встречу двух лидеров в июне.
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