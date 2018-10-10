Дональд Трамп отметил, что из-за напряженного графика перед промежуточными выборами в Конгресс не может пока покинуть США. Саммит с Ким Чем Ыном возможен лишь после голосования.
Kim Jong Unas, Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп во вторник, 9 октября, уточнил, когда может состояться новый саммит с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, анонсированный американским госсекретарем Майклом Помпео после встречи с северокорейским лидером в Пхеньяне.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами на борту президентского авиалайнера Air Force One по пути из Вашингтона в штат Айова, где он должен был принять участие в политическом митинге.

"Не могу сейчас уехать"

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"Это будет после промежуточных выборов. Я просто не могу сейчас уехать", — отметил Трамп, имея в виду голосования 6 ноября, когда будет переизбран полный состав Палаты представителей Конгресса и треть Сената.

Ранее президент США отметил, что Помпео достиг "невероятного" прогресса на переговорах в Пхеньяне. По словам американского лидера, обсуждались три или четыре возможных места проведения встречи в верхах.

Сам Помпео 7 октября охарактеризовал свою поездку в Северную Корею как удачную. "Мы продолжили добиваться прогресса в договоренностях, достигнутых на сингапурском саммите", — отметил он, имея в виду встречу двух лидеров в июне.

Deutsche Welle
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