"Величайшая охота на ведьм в истории США продолжается. Не было сговора (с Россией, — прим. ред.), все, включая демократов, знают, что не было сговора, и все же это продолжается и продолжается. Россия и мир смеются над глупостью, которую наблюдают", — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что Республиканская партия должна взять в руки контроль над ситуацией.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе обеспокоены неспособностью Трампа противостоять "российской угрозе".