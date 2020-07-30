Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение сократить американский военный контингент в Германии недостаточными, с его точки зрения, выплатами ФРГ в рамках сотрудничества по НАТО.
"Германия очень не торопится выплачивать НАТО два процента (от ВВП страны. - Ред.). Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter в ночь на четверг, 30 июля.
При этом он раскритиковал тот факт, что ФРГ закупает в России энергоносители в больших объемах. "Германия платит России миллиарды долларов каждый год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Как это понимать?" - написал Трамп.
Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020
Вывод военных США из ФРГ как "подарок Кремлю"
В свою очередь отставной генерал-лейтенант Фредерик Бенджамин Ходжес, в прошлом командовавший сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе (USAREUR), в интервью DW жестко раскритиковал решение о выводе американских солдат из Германии, назвав его "огромным подарком для Кремля".
По его словам, военный контингент США в Германии нужен не для того, чтобы защищать ФРГ, а для того, чтобы служить "плацдармом", через который проходят военные операции США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
План США по выводу военных из Германии
Ранее правительство США сообщило подробности плана по выводу военных из Германии. Так, Вашингтон собирается перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в бельгийский Монс.
При этом, по словам министра обороны США Марка Эспера, место дислокации сменят 11 900 военных, а не 9500, как сообщалось ранее. Таким образом, нынешнее число американских солдат и офицеров, базирующихся в Германии, сократится на треть.
5600 солдат и офицеров будут переброшены в другие страны - члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы, пояснил Эспер. Как уточняет агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, добавил глава Пентагона.
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