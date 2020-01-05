В случае атаки со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране. Об этом в субботу, 4 января, написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter. Он заявил, что в течение многих лет Иран был лишь источником проблем.
"Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал американский президент. По его словам, некоторые из возможных мишеней являются значимыми для Ирана и его культуры объектами, а их количество равно числу американских заложников, захваченных Тегераном много лет назад.
Речь идет о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. Тогда группа иранских студентов ворвалась в здание дипломатической миссии и взяла в заложники ее сотрудников. Молодые люди требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда почти два года удерживали в неволе 52 человека.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
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