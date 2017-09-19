В частности, он пообещал полностью уничтожить КНДР в случае, если она станет представлять реальную угрозу для его страны, а также высказался об Иране и Венесуэле.
"Сегодня бич нашей планеты - маленькая группа стран-изгоев, которые нарушают каждый из принципов, на которых основана ООН. Они не уважают ни права своих граждан, ни суверенные права своих стран. Если большинство, вооруженное добродетелью, не встанет на пути у нескольких злодеев, то зло победит", - сказал Трамп.
Трамп пояснил, что говорил в первую очередь о Северной Корее. Правящий режим в КНДР "несет ответственность за голодную смерть миллионов жителей Северной Кореи и за заключение, пытки, убийства и притеснения несчетного количества других", считает он.
Президент США привел в качестве примера историю американского студента Отто Уормбира, который поехал в КНДР на каникулы, но был арестован там за попытку украсть агитационный плакат.
Уормбир был приговорен в КНДР к 15 годам тюрьмы, но провел в заключении 15 месяцев, после чего был возвращен в США в состоянии комы и вскоре умер.
"У США - большая сила и терпение, но если мы вынуждены будем защищаться, то у нас не будет другого выбора кроме как полностью уничтожить КНДР. Человек-ракета приступил к самоубийственной миссии", - добавил президент США, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, при котором страна провела несколько ракетных пусков.
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