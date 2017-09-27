"Если мы решим прибегнуть к этому варианту, это окажется разрушительным для Северной Кореи. Этот вариант называется военным", - добавил Трамп.

Военная риторика Трампа и северокорейского лидер Ким Чен Ына в последние дни серьезно усилилась. Помимо прочего, Пхеньян пригрозил сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Ранее, в понедельник, 25 сентября, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Трамп объявил войну его стране. Это заявление северокорейского политика пресс-секретарь американского президента Сана Сандерс назвала "абсурдным".