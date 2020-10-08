Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, должны быть выведены из страны до 25 декабря. Об этом глава Белого дома написал в Twitter в среду, 7 октября.
"К Рождеству небольшое оставшееся число наших храбрых мужчин и женщин, служащих в Афганистане, должны вернуться домой!" - написал он. Католики и протестанты в США отмечают Рождество 25 декабря.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен анонсировал, что Вашингтон сократит свой контингент в Афганистане до 2500 солдат к началу следующего года. Трамп и министр обороны страны Марк Эспер указывали, что к концу ноября численность военных будет снижена до 4000-5000.
Как отметило агентство Reuters, пока неясно, шла ли в записи главы Белого дома речь о намерении отдать Пентагону соответствующий приказ или просто об отражении чаяний главы государства.
Трамп, который добивается переизбрания на посту президента США, ранее декларировал отказ от "нелепых бесконечных войн" в качестве одного из приоритетов своей внешней политики - несмотря на сохранение части контингентов в Ираке, Сирии и Афганистане.
Исторические мирные переговоры властей с талибами
В Дохе 12 сентября прошли исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения "Талибан".
До этого, 29 февраля, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. В соответствии с ним на первом этапе число американских военных в этой стране должно было быть сокращено на треть: с 13 тысяч до 8600 человек. Кроме того, предполагалось, что солдаты США покинут Афганистан к маю 2021 года в обмен на гарантии борьбы с терроризмом со стороны талибов, которые согласились на переговоры с афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня.
Власти Афганистана начали освобождать членов "Талибана"
Вашингтон заявил о готовности снять санкции с членов движения. В ответ талибы гарантировали, что Афганистан не станет пристанищем для террористов и что они не будут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны были быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до 1 тысячи человек, удерживаемых талибами. Как стало известно в середине августа, власти Афганистана начали освобождать последних находящихся в тюрьмах осужденных талибов.
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