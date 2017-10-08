"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", - написал президент США (Цитата по РИА "Новости".)
Позже Белый дом выпустил дополнительное сообщение, но о чем идет речь, там так и не уточнили. "Что ж, вы поймете это довольно скоро", - лишь сообщил президент.
В последнее время Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются резкими заявлениями. Так, президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.
В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей". Он не ответил на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.
Через неделю в Японское море к берегам Кореи прибывает американская авианосная группа во главе с Ronald Reagan. В ее составе также эсминец с морской системой ПРО и подлодка с крылатыми ракетами.
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