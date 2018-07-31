Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Ирана "без предварительных условий"

Госсекретарь США Майк Помпео позже уточнил, что переговоры возможны только в том случае, если иранские власти "изменят отношение к собственному народу, откажутся от враждебного поведения, согласятся на сделку, которая реально предотвратит распространение ядерного оружия".

В свою очередь, один из советников Рухани Хамид Абуталеби заявил, что необходимое условие встречи — "уважение к великой иранской нации" и возвращение к ядерной сделке.

"Нет никаких предварительных условий. Если они хотят встретиться, я встречусь с ними в любой момент. Во благо страны, во имя их блага, во имя нашего, во благо мира", — заявил Дональд Трамп.

В мае 2018 года США объявили, что восстановят санкции против Ирана, отмененные при Бараке Обаме.

В 2015 году Иран согласился заморозить свою ядерную программу после переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В январе 2016 года с Ирана сняли часть международных санкций.