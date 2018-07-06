Заявление Трампа, по его словам, было сделано из-за того, что некоторые американские СМИ подвергли сомнению его готовность к встрече с российским лидером.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что планирует поладить с Россией. "Ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами - это не плохо, а хорошо", - отметил президент, слова которого приводит ТАСС.

"Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и [мы] поладим", - подчеркнул Трамп, говоря о запланированном на 16 июля саммите глав двух государств в Хельсинки. "Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо", - повторил Трамп.

При этом американский лидер в очередной раз предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница - экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. "Они в России, наверное, говорят: "Если нам действительно нравился этот парень, то мы допустили большую ошибку, лучше уж была бы криводушная Хиллари Клинтон", - считает Трамп.

На прошлой неделе он заявил, что "с нетерпением ждет" встречи с Путиным и считает, что, если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Кроме того, Трамп отметил, что страны во всем мире "должны начать ладить" друг с другом.

Многие эксперты считают, что переговоры двух лидеров не дадут никаких результатов. Однако в администрации США придерживаются другого мнения. Встреча Трампа и Путина в Хельсинки может привести к "конкретным договоренностям", заявил накануне источник в американской администрации, слова которого приводит РИА "Новости".

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года в рамках саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года правления Трамп провел с Путиным несколько телефонных разговоров, последний состоялся 20 марта 2018 года.