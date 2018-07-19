В интервью CBS News, он развил эту тему, назвав конкретное ответственное лицо - российского президента. Отвечая на реплику журналиста Джеффа Глора, Трамп заверил, что он не только вчера согласился с данными американской разведки, давно утверждающей, что Россия вмешивалась в выбора. "Я говорил это много раз и раньше и я бы сказал, что это правда", - заявил президент США.
Глор поинтересовался, почему тогда Трамп не осудил за это вмешательство Путина, считает ли он его ответственным? "Ну, я считаю, потому что он руководит страной. Точно также я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что, как лидер страны, вы должны были бы нести такую ответственность, да", - заявил американский лидер.
После этого журналист уточнил, что Трамп сказал на этот счет Путину при встрече. "Очень сильно [указал ему] на то, что мы не можем вмешиваться, у нас не может быть такого [...] Мы живем во взрослом мире".
Далее президент по традиции пустил шпильку в адрес своего предшественника Барака Обамы, который, по словам Трампа, сделал "сильное заявление", но его слышал только "очень близкий друг Путина". Он же в отличие от Обамы прямо дал понять Путину, что США "не потерпят такого [вмешательства], и так оно и будет", подчеркнул Трамп.
Напомним, оппоненты Трампа критикуют его за то, что с момента своей инаугурации избегал предъявлять обвинения Москве и лично президенту Путину во вмешательстве в американские выборы, несмотря на то, что спецслужбы США предоставили ему уже не один отчет с соответствующими доказательствами.
При этом Трамп ранее неоднократно говорил, что верит словам Путина, а не докладам американских разведчиков. В связи с этим Трампа заподозрили в сговоре с Путиным, который якобы помог ему стать президентом. Трамп все это категорически отрицает.
16 июля на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам саммита США-России в Хельсинки Трамп снова заявил, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США. Но следующий день под шквалом критики на родине он заявил, что посмотрел запись своего выступления и заметил, что допустил ошибку во фразе "Я не вижу причины, почему это (не) была бы Россия". "В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес "была" вместо "не была", - отметил 17 июля американский лидер.
Отметим, что на саммите в Хельсинки оба президента заговаривались. Так, Владимир Путин вместо "400 тысяч долларов" сказал "400 миллионов долларов", когда говорил о том, какую сумму якобы пожертвовал инвестор Уильям Браудер Демократической партии США. В отличие от американского президента, исправлять свою ошибку самостоятельно Путин не стал. Вместо него на следующий день уточнение внес представитель Генпрокуратуры РФ.
Как бы там ни было, санкции Соединенных Штатов в отношении России пока останутся в силе и не будут отменены, заявил Трамп в Белом доме 17 июля.
Секс, олигархи, ФСБ: подробности "шпионской" деятельности россиянки в США
Стали известны детали ходатайства прокуратуры США ,...
"Еще не поздно спасти "брексит". Борис Джонсон попрощался с креслом министра и нашел новую работу (4)
Выступая 18 июля в палате общин британского парламента с...
Израиль стал национальным государством еврейского народа (4)
В ночь на четверг, 19 июля, Кнессет, парламент Израиля,...
Российские военные во время маневров устроили стрельбу в армянском селе (5)
17 июля около 11.30 военнослужащие 102-ой российской военной...
СМИ: полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей (12)
Британской полиции удалось установить подозреваемых в...
TOP новостей
"Содра" опустошает счета жителей: деньги может снимать без предупреждения (19)
Если вы нигде не работаете хотя бы несколько месяцев, не...
В Казахстан из Литвы отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (99)
В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...
Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (17)
Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...
Ольга Полевикова: Русский драматический театр – это часть культуры Литвы (26)
Будущий руководитель Русского драматического театра...
Новый проект вызвал бурю: жители обвиняют мэрию в коррупции (6)
Вскоре в Старой Шешкине, на ул. Сесику появится новый...