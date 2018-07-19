В интервью CBS News, он развил эту тему, назвав конкретное ответственное лицо - российского президента. Отвечая на реплику журналиста Джеффа Глора, Трамп заверил, что он не только вчера согласился с данными американской разведки, давно утверждающей, что Россия вмешивалась в выбора. "Я говорил это много раз и раньше и я бы сказал, что это правда", - заявил президент США.

Глор поинтересовался, почему тогда Трамп не осудил за это вмешательство Путина, считает ли он его ответственным? "Ну, я считаю, потому что он руководит страной. Точно также я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что, как лидер страны, вы должны были бы нести такую ответственность, да", - заявил американский лидер.

После этого журналист уточнил, что Трамп сказал на этот счет Путину при встрече. "Очень сильно [указал ему] на то, что мы не можем вмешиваться, у нас не может быть такого [...] Мы живем во взрослом мире".

Далее президент по традиции пустил шпильку в адрес своего предшественника Барака Обамы, который, по словам Трампа, сделал "сильное заявление", но его слышал только "очень близкий друг Путина". Он же в отличие от Обамы прямо дал понять Путину, что США "не потерпят такого [вмешательства], и так оно и будет", подчеркнул Трамп.

Напомним, оппоненты Трампа критикуют его за то, что с момента своей инаугурации избегал предъявлять обвинения Москве и лично президенту Путину во вмешательстве в американские выборы, несмотря на то, что спецслужбы США предоставили ему уже не один отчет с соответствующими доказательствами.

При этом Трамп ранее неоднократно говорил, что верит словам Путина, а не докладам американских разведчиков. В связи с этим Трампа заподозрили в сговоре с Путиным, который якобы помог ему стать президентом. Трамп все это категорически отрицает.

16 июля на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам саммита США-России в Хельсинки Трамп снова заявил, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в США. Но следующий день под шквалом критики на родине он заявил, что посмотрел запись своего выступления и заметил, что допустил ошибку во фразе "Я не вижу причины, почему это (не) была бы Россия". "В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес "была" вместо "не была", - отметил 17 июля американский лидер.

Отметим, что на саммите в Хельсинки оба президента заговаривались. Так, Владимир Путин вместо "400 тысяч долларов" сказал "400 миллионов долларов", когда говорил о том, какую сумму якобы пожертвовал инвестор Уильям Браудер Демократической партии США. В отличие от американского президента, исправлять свою ошибку самостоятельно Путин не стал. Вместо него на следующий день уточнение внес представитель Генпрокуратуры РФ.

Как бы там ни было, санкции Соединенных Штатов в отношении России пока останутся в силе и не будут отменены, заявил Трамп в Белом доме 17 июля.