Президент США Дональд Трамп утром в субботу прокомментировал публикацию в газете New York Times (NYT), в которой утверждалось, что ФБР начало расследование в отношении Трампа. По сведениям NYT, агенты ФБР выясняют, действовал ли Трамп в интересах России.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

В Твиттере президент написал, что он только что прочитал публикацию в "убыточной New York Times". Трамп заявил, что "коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти уволенные или вынужденные покинуть агентство по очень плохим причинам, открыли расследование в моем отношении".

Президент заявил, что расследование открыли незаконно. Это случилось после того, как Трамп уволил бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Президент назвал Коми "полным негодяем" и "нечистым на руку полицейским", заявив, что его увольнение стало "великим днем для Америки".

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Дональд Трамп добавил, что расследование против него ведут "неудачники, пытающиеся нанести вред президенту" и назвал действия этих сотрудников ФБР "продолжением охоты на ведьм".

Комментируя предположения о возможных связях президента с Кремлем, Трамп написал: "Я веду в отношении России ГОРАЗДО более жесткую политику, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, это самая жесткая позиция в сравнении с любым другим президентом. В то же время... налаживание отношений с Россией - это хорошая, а не плохая идея. Я ожидаю, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией".

Белый дом назвал обвинения в адрес президента Трампа, что он якобы мог работать в интересах России, абсурдными.

"Голос Америки"
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