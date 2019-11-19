Трамп заявил, что не против дать показания конгрессу по делу об импичменте

В твите, опубликованном в понедельник, Трамп написал, что всерьез рассмотрит возможность такого шага.

Накануне с предложением об этом выступила спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.

Конгресс проводит расследование подозрений о том, что президент мог приостановить военную помощь Украине, добиваясь от украинских властей антикоррупционного расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, который рассматривается как основной конкурент Трампа на следующих президентских выборах.

Дональд Трамп ранее называл всё это дело охотой на ведьм.

В воскресенье Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS, что президент может предстать перед комитетом конгресса и рассказать всё, что знает об этом деле.

"Если он располагает информацией, которая оправдывает его, то мы готовы рассмотреть ее", - сказала она.

В своих твитах Дональд Трамп называл Нэнси Пелоси никчемным спикером, но также добавил, что готов дать показания, чтобы возобновить нормальную работу конгресса.