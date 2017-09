«В Facebook всегда занимали позицию «анти-Трамп». Сети всегда были «анти-Трамп», Фейковые Новости, The New York Times (извинились) и The Washington Post были «анти-Трамп». Сговор?», — написал он.

Он также подчеркнул, что граждане США всегда выступали в его поддержку.

Ранее сообщалось, что шесть советников Трампа использовали личную почту для работы.