«В Facebook всегда занимали позицию «анти-Трамп». Сети всегда были «анти-Трамп», Фейковые Новости, The New York Times (извинились) и The Washington Post были «анти-Трамп». Сговор?», — написал он.
Он также подчеркнул, что граждане США всегда выступали в его поддержку.
Ранее сообщалось, что шесть советников Трампа использовали личную почту для работы.
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