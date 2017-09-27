Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил о подозрениях в сговоре между руководством социальной сети Facebook и американскими СМИ.
Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

«В Facebook всегда занимали позицию «анти-Трамп». Сети всегда были «анти-Трамп», Фейковые Новости, The New York Times (извинились) и The Washington Post были «анти-Трамп». Сговор?», — написал он.

Он также подчеркнул, что граждане США всегда выступали в его поддержку.

Ранее сообщалось, что шесть советников Трампа использовали личную почту для работы.

Gazeta.ru
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