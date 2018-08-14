Пункт 1242 утвержденного Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом бюджета Пентагона предусматривает отказ от выделения денег на финансирования Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.
В военном бюджете указывается, что ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов. Указывается, что ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующим комитета Конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.
В документе заявляется, что именно Россия несет ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу. В частности, Москва должна, по мнению авторов бюджета, отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.
Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.
Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 стран — членов ОБСЕ. Москва ратифицировала документ в мае 2001 года. Согласно соглашению, страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что другое государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.
Последний инспекционный полет российский военный самолет Ту-154 совершил 9 августа 2017 года: в частности, он впервые в истории Договора об открытом небе пролетел над Капитолием, Пентагоном и Белым домом. Полет был согласован с США и проведен в соответствии с договором.
Во время второго полета в тот же день самолет проследовал над городом Бедминстером в штате Нью-Джерси, где тогда отдыхал президент США Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.
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