Трамп заказал 300 бургеров, пиццу и картофель фри для приема в Белом доме

Также президент заказал из ресторанов быстрого питания пиццу и жареный картофель фри.
"Все из-за "шатдауна"... Нам пришлось заказать фастфуд, и я лично оплатил этот заказ", - сказал Дональд Трамп журналистам.
Нынешний "шатдаун" - приостановка работы госучреждений США, вызванная отсутствием финансирования - стал самым долгим в истории страны.
Финансирования американские госорганы лишились из-за того, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, отказываются выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе. А сторонники Трампа, соответственно, отказываются подписывать бюджет без этой статьи расходов.
Рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день, был побит в минувшую субботу.
Пока он продолжается, без зарплаты остаются около 800 тыс. сотрудников разных ведомств, причем более половины из них, в том числе и авиадиспетчеры, не могут прекратить работать или временно где-нибудь подрабатывать.
Эти люди продолжают работать без зарплаты. Часть сотрудников, в том числе и часть обслуживающего персонала Белого дома, ушла в неоплачиваемый отпуск.
"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много жареного картофеля - в общем, вся наша любимая еда", - сказал Трамп перед ужином с футболистами в Белом доме.
Когда Трампа спросили о его любимом фастфуде, Трамп сказал, что ему нравится все.
"Если это американское, то мне это нравится. Это все американская еда", - ответил Трамп.
Президент не уточнил, во сколько ему обошелся заказ, он только подчеркнул, что не хотел переносить встречу с футболистами из-за затянувшегося "шатдауна".
Ранее в понедельник, на встрече с фермерами в Новом Орлеане, Трамп пообещал добиваться строительства стены на границе с Мексикой.
"Когда речь идет о безопасности американского народа, я никогда не отступлюсь", - подчеркнул Трамп.
В понедельник Пентагон сообщил о решении продлить пребывание военных на границе с Мексикой до конца сентября 2019 года, хотя изначально предполагалось, что они будут находиться там только до конца декабря 2018 года.
Решение об отправке войск на границу для борьбы с нелегальными мигрантами было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джеймсом Мэттисом в октябре 2018 года по инициативе Трампа.
В настоящее время на границе с Мексикой находится несколько тысяч американских военнослужащих.
Трамп заказал 300 бургеров, пиццу и картофель фри для приема в Белом доме
Президент США Дональд Трамп заказал более 300 бургеров к...
Украинские моряки отказались давать показания в московском суде (15)
Задержанные россиянами в районе Керченского пролива...
МИД Греции попросил Россию "не вмешиваться" в ее внутренние дела
МИД Греции утром 14 января заявил, что комментарий...
В Киеве за поджог здания на территории Лавры задержали молодого бездомного (2)
Правоохранители задержали 24-летнего мужчину без...
"Исламское государство" захватило город в Нигерии (6)
Террористы "Исламского государства" в Западной Африке...
TOP новостей
Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (79)
Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...
Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (85)
Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...
Исполнитель Мамонтовас после инцидента 13 января: жаль, что играют на патриотических чувствах (77)
Несколько дней назад в Вильнюсе состоялась церемония...
В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег (3)
В начале года воспитывающие детей родители...
Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (59)
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...