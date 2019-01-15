Трамп заказал 300 бургеров, пиццу и картофель фри для приема в Белом доме

Также президент заказал из ресторанов быстрого питания пиццу и жареный картофель фри.

"Все из-за "шатдауна"... Нам пришлось заказать фастфуд, и я лично оплатил этот заказ", - сказал Дональд Трамп журналистам.

Нынешний "шатдаун" - приостановка работы госучреждений США, вызванная отсутствием финансирования - стал самым долгим в истории страны.

Финансирования американские госорганы лишились из-за того, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, отказываются выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе. А сторонники Трампа, соответственно, отказываются подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день, был побит в минувшую субботу.

Пока он продолжается, без зарплаты остаются около 800 тыс. сотрудников разных ведомств, причем более половины из них, в том числе и авиадиспетчеры, не могут прекратить работать или временно где-нибудь подрабатывать.

Эти люди продолжают работать без зарплаты. Часть сотрудников, в том числе и часть обслуживающего персонала Белого дома, ушла в неоплачиваемый отпуск.

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много жареного картофеля - в общем, вся наша любимая еда", - сказал Трамп перед ужином с футболистами в Белом доме.

Когда Трампа спросили о его любимом фастфуде, Трамп сказал, что ему нравится все.

"Если это американское, то мне это нравится. Это все американская еда", - ответил Трамп.

Президент не уточнил, во сколько ему обошелся заказ, он только подчеркнул, что не хотел переносить встречу с футболистами из-за затянувшегося "шатдауна".

Ранее в понедельник, на встрече с фермерами в Новом Орлеане, Трамп пообещал добиваться строительства стены на границе с Мексикой.

"Когда речь идет о безопасности американского народа, я никогда не отступлюсь", - подчеркнул Трамп.

В понедельник Пентагон сообщил о решении продлить пребывание военных на границе с Мексикой до конца сентября 2019 года, хотя изначально предполагалось, что они будут находиться там только до конца декабря 2018 года.

Решение об отправке войск на границу для борьбы с нелегальными мигрантами было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джеймсом Мэттисом в октябре 2018 года по инициативе Трампа.

В настоящее время на границе с Мексикой находится несколько тысяч американских военнослужащих.