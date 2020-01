"Я сейчас расскажу вам про Нобелевскую премию мира, я вам про нее расскажу. Я заключил сделку, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: "А что, я тут, что ли, совсем не при чем?" Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы-то знаем, и это главное. А я преотвратил большую войну, я предотвратил пару войн", — заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам в штате Огайо.

В четверг в "Твиттере" появилось видео этого выступления.

"I made a deal, I saved a country, and I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, 'what, did I have something do with it?'" -- Trump whines about not having a Nobel Peace Prize pic.twitter.com/PjVsZCkThY