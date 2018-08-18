В качестве доказательства превращения США в супердержаву Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации, сообщает ТАСС.

Президент-республиканец сделал такое заявление, критически комментируя высказывания одного из своих политических противников из Демократической партии — губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил в среду, что не считает США великой страной, потому что женщины продолжают подвергаться дискриминации, отмечая, что "она (Америка) никогда не была такой уж великой".

"Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора (штата) Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия, — сообщил Трамп в Twitter. — Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы — устанавливаем рекорды, и сделаем еще лучше! Эндрю страшно "поперхнулся".

В следующем твите президент пустился в рассуждения о том, что выдвинутый им лозунг о национальном величии является наиважнейшим для страны, сообщает Newsru.com. Американец, который публично признается в том, что не стремится "снова сделать Америку великой", не может быть политиком, и избиратели обязаны отвернуться от него, полагает Трамп. Он также добавил, что теперь Куомо следует подать в отставку.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew "choked" badly, mistake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018

В свою очередь губернатор штата Нью-Йорк отметил, что не надо возвращать США величие, поскольку в прошлом Штаты не были такими уж великими. В Twitter Куомо написал, что величие наступит, когда у всех граждан будут равные права. "Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану", — написал он в своем микроблоге.

Основным лозунгом предвыборной президентской кампании Трампа в 2016 году было "сделать Америку снова великой" (Make America Great Again). Он хотел показать народу, что собирается исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту.

Абстрактный лозунг про величие Америки является для Трампа излюбленным. Он даже решил снова использовать его доработанный вариант во время предвыборной кампании 2020 года. "Сохраним Америку великой!" — такой слоган Трамп придумал еще до инаугурации.