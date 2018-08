В качестве доказательства превращения США в супердержаву Трамп назвал рост фондовых рынков, снижение безработицы и укрепление вооруженных сил США в период правления его администрации, сообщает ТАСС.

Президент-республиканец сделал такое заявление, критически комментируя высказывания одного из своих политических противников из Демократической партии — губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот заявил в среду, что не считает США великой страной, потому что женщины продолжают подвергаться дискриминации, отмечая, что "она (Америка) никогда не была такой уж великой".

"Вот это да! Большой отпор в ответ на поистине глупое заявление губернатора (штата) Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что Америке не хватает величия, — сообщил Трамп в Twitter. — Я уже сделал Америку снова великой, только поглядите на рынки, на рабочие места, на вооруженные силы — устанавливаем рекорды, и сделаем еще лучше! Эндрю страшно "поперхнулся".

В следующем твите президент пустился в рассуждения о том, что выдвинутый им лозунг о национальном величии является наиважнейшим для страны, сообщает Newsru.com. Американец, который публично признается в том, что не стремится "снова сделать Америку великой", не может быть политиком, и избиратели обязаны отвернуться от него, полагает Трамп. Он также добавил, что теперь Куомо следует подать в отставку.

Wow! Big pushback on Governor Andrew Cuomo of New York for his really dumb statement about America’s lack of greatness. I have already MADE America Great Again, just look at the markets, jobs, military- setting records, and we will do even better. Andrew "choked" badly, mistake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2018