В интервью тележурналистке Шэрил Атткиссон Full Measure он коснулся темы России, обсуждая своего конкурента по предстоящим выборам демократа Джо Байдена. Трамп напомнил, что будущему президенту придется решать вопросы с Китаем и Россией.
"Я худшее, что когда-либо случалось с Россией, и Путин это понимает", — заявил американский лидер.
Он также сообщил, что хорошо ладит с российским коллегой, но предположил, что тот не хочет его переизбрания.
"Я могу вам прямо сейчас сказать. Думаю, я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет моей победы. Китай не хочет моей победы!" — убежден Трамп.
Президент США неоднократно заявлял, что никто из его предшественников не претворял в жизнь более жесткую политику в отношении России, чем он. В частности, при Трампе США ввели несколько пакетов санкций против РФ.
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