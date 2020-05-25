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Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его - Трампа - переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas
© Itar-Tass / Scanpix

В интервью тележурналистке Шэрил Атткиссон Full Measure он коснулся темы России, обсуждая своего конкурента по предстоящим выборам демократа Джо Байдена. Трамп напомнил, что будущему президенту придется решать вопросы с Китаем и Россией.

"Я худшее, что когда-либо случалось с Россией, и Путин это понимает", — заявил американский лидер.

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Он также сообщил, что хорошо ладит с российским коллегой, но предположил, что тот не хочет его переизбрания.

"Я могу вам прямо сейчас сказать. Думаю, я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет моей победы. Китай не хочет моей победы!" — убежден Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что никто из его предшественников не претворял в жизнь более жесткую политику в отношении России, чем он. В частности, при Трампе США ввели несколько пакетов санкций против РФ.

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