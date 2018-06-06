Глава атомного агентства Ирана Али Акбар Салехи сказал журналистам, что новая инфраструктура для новых центрифуг строится на базе Натанз.
Агентство также официально уведомило об этом МАГАТЭ.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Америка выходит из договора с Ираном.
"Если бы мы работали в обычном режиме, нам понадобилось бы на это шесть или семь лет, но мы в состоянии закончить эту работу за несколько недель или месяцев", - сказал журналистам Али Акбар Салехи.
В Натанзе будет производиться газ гексафторид урана, который подается в центрифуги, выделяющие нестабильный изотоп уран-235. Этот изотоп наиболее широко используется в ядерных реакциях как для гражданских, так и для военных целей.
Нарушает ли Иран свои обязательства?
Али Акбар Салехи утверждает, что подобные работы разрешены в рамках ядерного договора.
Согласно этому договору, подписанному США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией, Иран может обогащать уран лишь до уровня 3,67%. Для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%.
В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.
В договоре также говорится, что Иран может разрабатывать элементы центрифуг, но при условии, что он не будет их использовать в течение 10 лет.
Президент Трамп заявлял, что эти условия недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана, и вывел США из этого договора.
Иран настаивает, что его ядерная программа преследовала исключительно мирные цели (для которых уран такой высокой степени обогащения не требуется).
МАГАТЭ подтверждает, что с 2015 года Тегеран соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках ядерного договора.
Ясный сигнал из Тегерана
Джонатан Маркус, дипломатический обозреватель Би-би-си
Тегеран дает ясно понять, что он не намерен стоять в стороне и что если ядерный договор будет расторгнут, то у него есть другие варианты действий.
Страны Европы пытаются сохранить договор в действии, но сделать это совсем не просто.
Крупные международные компании уже отказываются иметь дело с Ираном из опасений американских санкций.
Решение Тегерана, несомненно, повысит напряженность и вряд ли поможет попыткам европейских стран сохранить ядерный договор в целостности, так как вновь напоминает миру о недавних ядерных амбициях Ирана, а также поднимает вопрос, зачем Тегерану нужна программа по обогащению урана.
Скотланд-Ярд установил время нанесения яда на ручку двери Скрипаля (5)
Полиция Великобритании, расследующая покушение в...
Меркель исключила восстановление России в G8 (13)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит в обозримом...
Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение MH17 (16)
Правительство Нидерландов не нашло оснований...
TOP новостей
Матеуш Моравецкий: в Литве делается то же, что мы сделали в Польше (60)
В воскресенье Литву посетил премьер Польши Матеуш...
Литовское водительское удостоверение будет действительно почти во всем мире (18)
Кабинет министров одобрил предложение Министерства...
Болельщики могут попасть на чемпионат мира без визы и через Беларусь (15)
Россия и Беларусь подписали соглашение, которое...
В центре Вильнюса в автобус врезался Volvo (1)
В среду, в 15.30, в центре Вильнюса, на улице Пилимо, в...
Погода: прохладу вновь сменит жара, в конце недели - 27 градусов (3)
В середине недели прохлада задержится еще на один день,...