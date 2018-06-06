Глава атомного агентства Ирана Али Акбар Салехи сказал журналистам, что новая инфраструктура для новых центрифуг строится на базе Натанз.

Агентство также официально уведомило об этом МАГАТЭ.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Америка выходит из договора с Ираном.

"Если бы мы работали в обычном режиме, нам понадобилось бы на это шесть или семь лет, но мы в состоянии закончить эту работу за несколько недель или месяцев", - сказал журналистам Али Акбар Салехи.

В Натанзе будет производиться газ гексафторид урана, который подается в центрифуги, выделяющие нестабильный изотоп уран-235. Этот изотоп наиболее широко используется в ядерных реакциях как для гражданских, так и для военных целей.

Нарушает ли Иран свои обязательства?

Али Акбар Салехи утверждает, что подобные работы разрешены в рамках ядерного договора.

Согласно этому договору, подписанному США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией, Иран может обогащать уран лишь до уровня 3,67%. Для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%.

В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В договоре также говорится, что Иран может разрабатывать элементы центрифуг, но при условии, что он не будет их использовать в течение 10 лет.

Президент Трамп заявлял, что эти условия недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана, и вывел США из этого договора.

Иран настаивает, что его ядерная программа преследовала исключительно мирные цели (для которых уран такой высокой степени обогащения не требуется).

МАГАТЭ подтверждает, что с 2015 года Тегеран соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках ядерного договора.

Ясный сигнал из Тегерана

Джонатан Маркус, дипломатический обозреватель Би-би-си

Тегеран дает ясно понять, что он не намерен стоять в стороне и что если ядерный договор будет расторгнут, то у него есть другие варианты действий.

Страны Европы пытаются сохранить договор в действии, но сделать это совсем не просто.

Крупные международные компании уже отказываются иметь дело с Ираном из опасений американских санкций.

Решение Тегерана, несомненно, повысит напряженность и вряд ли поможет попыткам европейских стран сохранить ядерный договор в целостности, так как вновь напоминает миру о недавних ядерных амбициях Ирана, а также поднимает вопрос, зачем Тегерану нужна программа по обогащению урана.