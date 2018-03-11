Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия возможен только в том случае, если страны ЕС "отменят свои ужасные барьеры и тарифы на импорт американских товаров". Об этом он написал в субботу, 10 марта, в своем Twitter.
Заявление хозяина Белого дома стало ответом на встречу в Брюсселе между переговорщиками от Евросоюза и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Как ранее сообщила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, Брюссель в ходе диалога планировал добиваться от Вашингтона отмены денежного сбора.
"В ЕС невозможно продавать американские машины"
В свою очередь Трамп в очередной раз пригрозил Брюсселю пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей. "Это - честно", - написал он.
Ранее американский лидер упомянул о "торговом дисбалансе" в отношениях США и ЕС. По его словам, в Евросоюзе "невозможно продавать" американские машины.
В четверг, 8 марта, президент США ввел пошлины в размере 25 процентов на ввоз в страну изделий из стали, и 10 процентов - из алюминия. Новые меры вступят в силу менее чем через две недели и не будут распространяться на Канаду и Мексику.
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