Президент США Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост нового главы министерства внутренней безопасности США. Об этом в среду, 11 октября, заявили в Белом доме. Нильсен должна стать преемницей экс-генерала Джона Келли, возглавлявшего ведомства до перехода на место главы аппарата Белого дома.
45-летняя Нильсен является специалистом в вопросах общей безопасности и кибербезопасности и работала в министерстве главой аппарата Джона Келли, после чего перешла вместе с ним в Белый дом. Теперь кандидатуру Нильсен должен утвердить Конгресс.
Министерство внутренней безопасности США было создано как реакция американских властей на теракт 11 сентября 2001 года. О создании нового ведомства — тогда еще Управления национальной безопасности — президент Джордж Буш-младший объявил 20 сентября.
В 2003 году оно было переименовано в министерство. В его структуру входят различные агентства и управления, созданные задолго до появления министерства. К примеру, береговая охрана, иммиграционная и таможенная полиция, Секретная служба, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. На министерство, по некоторым данным, работает порядка 240 тысяч сотрудников.
Спустя 23 года на берег вынесло спасательный круг затонувшего парома "Эстония" (1)
На берегу острова Юссаре, который находится близ города...
Сгорела Башня Гете - одна из самых высоких деревянных башен в Германии
Во Франкфурте-на-Майне сгорела одна из наиболее высоких...
Мэр Львова советуется с Эстонией, что делать с мемориалом советским воинам (1)
Мэр украинского Львова Андрей Садовый запросил у посла...
В ХАМАС заявили, что наконец договорились с ФАТХ
В палестинском движении ХАМАС заявили о достижении...
Как Голливуд 30 лет молчал о сексуальном насилии продюсера Вайнштейна (5)
"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий,...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (8)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (21)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (8)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...
Соцдемы-"бунтовщики" уже предлагают компромисс (1)
Члены парламентской фракции социал-демократов, которые...
Литовские военные помогут в борьбе с джихадистами (14)
Литва в следующем году сможет повысить свой вклад в...