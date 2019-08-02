"Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", — пишет издание, ссылаясь на источники. При этом подробности указа не приводятся.

Трамп пояснил законодателям, что его распоряжение "предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять следующие действия, в случае возникновения необходимости для введения санкций, описанных в законе о химоружии. В частности, речь идет о "препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями", передает ТАСС.

Статьи по теме: США ввели второй пакет санкций в отношении России из-за отравления Скрипалей

Кроме того, президент указывает на введение "запрета банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

В указе главы государства подчеркивается, что он касается исполнения положения закона, которое предоставляет исполнительной власти выбор ряда ограничений, которые могут быть наложены на страну, нарушившую данный акт.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", — говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца Майкла Маккола. Авторы письма подчеркивают, что Россия до сих пор не представила ни доказательств неиспользования химического оружия, ни гарантий участия в аналогичных инцидентах.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

В нападении на Скрипалей британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. The Insider и Bellingcat выяснили, что их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они работают в ГРУ. Позднее СМИ сообщили о третьем участнике отравления — офицере ГРУ Денисе Сергееве, который действовал под вымышленным именем Сергей Федотов.

Также жертвами "Новичка" стали британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, в июле 2018 года нашедшие флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом, который Петров и Боширов, предположительно, бросили в ящик для пожертвований, перепутав его с мусорным контейнером. Стерджес скончалась, Роули выжил.

Лондон утверждает, что "Новичок" разработан в России. Москва же категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России якобы не существовало. А все химическое оружие, по утверждению российских властей, было уничтожено в соответствии с международными соглашениями.

Первый пакет санкций за отравление Скрипалей США ввели 27 августа 2018 года в рамках американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Пакет был сравнительно мягким — запрет экспорта в Россию продукции военного и двойного назначения (но с рядом исключений), запрет закупки вооружений у России.

В санкционном законе при этом было указано, что, если в течение трех месяцев страна-нарушитель не выполнит требования США (гарантированное прекращение использования химического оружия с допуском международных инспекций), президент после консультации с Конгрессом обязан ввести дополнительные санкции, пишет The Bell.

Обсуждавшийся второй пакет санкций предусматривал угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Администрация США ранее выражала надежду, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как "драконовские", дело все же не дойдет. Однако теперь Трампу все же пришлось применить некоторые из этих санкций, так как спецслужбы США не смогли доказать, что Россия прекратила использовать химическое оружие.

Примечательно, что 31 июля Дональд Трамп говорил по телефону с Владимиром Путиным. Но обсуждали ли они новые санкции — неизвестно. Москва при этом сообщила, что Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами, но получил вежливый отказ.