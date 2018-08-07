Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что новые американские санкции против Ирана являются «самыми колкими санкциями из тех, что когда-либо вводились» и предупредил, что страны, сотрудничающие с Ираном, не смогут сотрудничать с США.

«В ноябре они будут подняты на более высокий уровень. Всякий, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!» – написал он в Твиттере.

Россия ведет активную торговлю с Ираном.

Восстановленные Соединенными Штатами санкции против Тегерана начали действовать во вторник.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран должен начать вести себя, как «нормальная страна».

Он сказал, что санкции затронут широкий спектр отраслей иранской промышленности, включая автопром, торговлю золотом, добычу угля и производство стали.

Кроме того, иранскому правительству больше не разрешат закупать американские и европейские самолеты, а также американские банкноты.

Физическим лицам и компаниям, работающим в этих отраслях, было дано 90 дней на то, чтобы свернуть свою деятельность. Этот период истекает в понедельник.

Санкции против экспорта иранских энергоносителей будет восстановлены в ноябре.

Отмененные ранее санкции были восстановлены после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе, заключенного с Ираном и пятью другими странами в 2015 году.

Соглашение предусматривало резкое сокращение иранской программы обогащения урана в обмен на отмену большинства санкций. Трамп назвал соглашение ужасной сделкой, поскольку оно, по его словам, позволяет Ирану возобновить свою ядерную программу.

Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа не направлена на разработку ядерного оружия.

Иран и другие участники соглашения продолжают придерживаться его положений. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое отслеживает выполнение соглашения, заявляет, что Иран соблюдает его, и что оно позволяет более эффективно верифицировать деятельность Ирана в ядерной сфере.