Президент США заявил, что хочет поладить с Россией. Ранее Трамп сообщил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "большой двадцатки" в Японии.
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas
© Sputnik / Scanpix

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "большой двадцатки" (G20), который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. "Я хочу поладить с Россией", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News в среду, 19 июня.

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Накануне президент США сообщил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп отметил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.

В ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Трамп объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.

Ранее, в июле 2018 года, президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.

Deutsche Welle
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Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке

Президент США заявил, что хочет поладить с Россией ....

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