Президент США Дональд Трамп намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита "большой двадцатки" (G20), который пройдет в японской Осаке 28-29 июня. "Я хочу поладить с Россией", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News в среду, 19 июня.
Накануне президент США сообщил, что встретится в Осаке и с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп отметил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с китайским лидером. Ожидается, что темой встречи Трампа и Си Цзиньпина станет торговый конфликт между США и Китаем.
В ноябре 2018 года президент США отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Трамп объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе.
Ранее, в июле 2018 года, президенты США и России провели переговоры в Хельсинки. Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на саммите G20 в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.
MH17: Подозреваемые названы, путь к суду открыт (6)
Названы подозреваемые в причастности к крушению...
Лидер Китая приехал в КНДР впервые за 14 лет: почему именно сейчас? (1)
Председатель КНР Си Цзиньпин находится с первым...
Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом (1)
Николя Саркози обвиняют в попытке подкупа и...
Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке
Президент США заявил, что хочет поладить с Россией ....
TOP новостей
В ваши двери могут постучаться: пожарные инспекторы проверяют наличие детекторов дыма в домах (19)
Чуть более года назад в нашей стране вступило в силу...
Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу В национальной сегрегации виноваты обе стороны (46)
Он рассекает по литовскому городу Тракай в белых...
Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время (35)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила...
На побережье Литвы – впечатляющие десантные операции союзников: это не рядовые учения (245)
Тысячи солдат и моряков, десятки кораблей и две...
Расследование DELFI: на счёт предприятия бизнесмена Борисова текут литовские деньги (9)
Cкандальный бизнесмен, пытавшийся в годы правления...