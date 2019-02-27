Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, встретился в Ханое в отеле Metropole с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. После непродолжительного общения с прессой лидеры двух стран удалились для 20-минутной беседы с глазу на глаз. Вечером по местному времени у них запланирован деловой ужин в расширенном формате в присутствии советников и членов делегаций. Основные переговоры и пресс-конференция после них запланированы на 28 февраля.
Трамп: У КНДР - невероятный экономический потенциал
"Для меня это честь - быть вместе с председателем Кимом. Честь - вместе быть во Вьетнаме, где для нас, в буквальном смысле этого слова, раскатали красную ковровую дорожку", - заявил Трамп во время совместного выхода к прессе. Он обратил внимание на "невероятный экономический потенциал - неимоверный, неограниченный", который, по его мнению, есть у Северной Кореи.
Глава Белого дома напомнил о первом саммите с главой КНДР, состоявшемся восемь месяцев назад в Сингапуре: "Надеюсь, этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым".
Перед встречей Трамп написал в Twitter: "Ким Чен Ын и я очень постараемся достичь результатов по денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в великую экономическую державу. Полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом".
All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.
Северная Корея ориентирована на реальный результат
Ким Чен Ын в свою очередь рассчитывает, что дискуссия окажется предметной: "Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Уверен, что саммит принесет реальный результат".
По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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