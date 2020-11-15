При этом Трамп в который раз заявил, что это стало возможным из-за "фальсификаций на выборах" , однако не представил никаких доказательств.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!", — написал Трамп в "Твиттере".
Ранее, выступая на пресс-конференции в саду Белого дома, Трамп впервые публично засомневался в собственной победе, допустив, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу.
Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".
Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Нерациональное достижение людоедских задач: Юлия Латынина – о Беларуси и Нагорном Карабахе Интервью Delfi (282)
Известная российская журналистка и писательница Юлия...
Нужен тест: по прибытии из каких стран придется провериться на коронавирус (11)
Прибывающие из 6 стран, на норковых фермах которых был...
Вакцина - инструмент, которым мы можем воздействовать на пандемический процесс. Когда ждать спасения? (24)
В гостях у " Delfi Главное " иммунолог, профессор...
Не получивший больничный после контакта с зараженным мужчина обратился к Вериге: как мне кормить детей (26)
Не получающие больничный после контакта с зараженным...
Беларусь: в Минске начались задержания протестующих, применены светошумовые гранаты (287)
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после...