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Дональд Трамп впервые фактически признал, что на президентских выборах победил его соперник Джо Байден.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

При этом Трамп в который раз заявил, что это стало возможным из-за "фальсификаций на выборах" , однако не представил никаких доказательств.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компанией Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса (который я уверенно выиграл!). Фейковая, молчащая пресса и так далее!", — написал Трамп в "Твиттере".

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Ранее, выступая на пресс-конференции в саду Белого дома, Трамп впервые публично засомневался в собственной победе, допустив, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу.

Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".

Рассуждая о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал: "Нынешняя администрация не пойдет на локдаун. Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время".

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bbcrussian.com
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