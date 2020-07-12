Трамп в субботу отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с Covid-19

"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - сказал он, покидая Белый дом. В госпиталь Трамп полетел на вертолете.

Ранее он заявлял, что не собирается носить маску, хотя и поддерживает их ношение. Еще он шутил, что в маске выглядел бы как Одинокий рейнджер - герой вестерна Гора Вербински, вышедшего в 2013 году.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют американцам закрывать лицо тканью. Речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о масках из ткани, еще в апреле говорил Трамп. И подчеркивал, что сам носить маску не будет.

"Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить", - сказал тогда президент США.

СМИ сообщали, что помощники Трампа неоднократно просили президента носить маску на публике. Однако он отказывался делать это на митингах, пресс-конференциях и других публичных мероприятиях.

Как говорили близкие к нему источники Ассошиэйтед пресс, президент опасался, что в маске он будет выглядеть слабым. Кроме того, он якобы считает, что ношение маски может привлечь внимание к кризису в системе общественного здравоохранения, а не к задаче восстановления американской экономики.

За время пандемии, охватившей США в марте, коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, умерли по меньшей мере 134 тысяч человек, напоминает агентство.