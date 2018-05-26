”У нас проходят очень конструктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если это произойдет, скорее всего, пройдет в Сингапуре в заявленный ранее день, 12 июня”, — сообщил он, отметив, что в случае необходимости дата может быть перенесена на более поздний срок.
24 мая Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. За несколько часов до этого северокорейские власти в присутствии иностранных журналистов взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками на ядерном полигоне Пхунгери. Решение о демонтаже объекта было принято в конце апреля в ходе первого в истории саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи.
25 мая Северная Корея выразила сожаление об отмене саммита глав государств и объяснила решение американского лидера ”недостатком воли или отсутствием самоуверенности”. В тот же день стало известно о подготовке новых санкций в отношении Пхеньяна, которые могут быть введены уже на следующей неделе.
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