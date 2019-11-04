В преддверии досрочных выборов в британский парламент президент США Дональд Трамп призвал объединиться премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа. Такой союз позволит гарантировать перспективы расширения торговли между США и Великобританией, заявил Трамп во время выступления в Белом доме в воскресенье, 3 ноября.
На вопрос, кого он поддерживает в качестве главы британского парламента, Трамп ответил, что Борис Джонсон — "правильный человек для этого времени". "Они оба мои друзья. Я думаю, что Борис правильно это сделает. Я бы хотел увидеть, что Найджел и Борис объединились, думаю, это возможно", — заявил президент США.
Инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж отказался от участия в выборах в парламент. Вместо этого он хотел бы поддержать 600 кандидатов от своей партии "по всей Великобритании", сказал политик в интервью BBC.
На прошлой неделе Трамп уже вмешивался во внутреннюю политику Великобритании. Так, в интервью он заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин "очень плох для Великобритании".
Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря. С помощью этой инцииативы Борис Джонсон надеется добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, согласованного им ранее с Брюсселем. На данный момент партия консерваторов, лидером которой является Джонсон, не имеет большинства в британском парламенте.
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