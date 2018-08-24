"Если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", — сказал американский лидер в эфире программы "Fox and Friends". "Я думаю, что в таком случае все бы стали очень бедными", — цитирует Трампа Fox News.
Президент также отметил, что экономика США просела бы, если бы он не был избран главой государства. "Я не знаю, как вообще можно отстранить кого-то, кто проделал отличную работу", — отметил Трамп.
А единственным своим преступлением Трамп назвал выигрыш на выборах президента США в 2016 году. "Единственное, что я сделал неправильно, — это выиграл выборы, в которых, как ожидалось, победят жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема в том, что они забыли запустить кампанию в нескольких штатах!" — написал он в Twitter.
Обсуждения возможности объявления импичмента Дональду Трампу появились после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн дал показания против него. Коэн признался в совершении финансовых преступлений по поручению своего клиента, когда тот еще не был президентом и только баллотировался на этот пост.
Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.
Кроме того, после того как суд признал бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках, президент США заявил о возможном помиловании обвиняемого.
Вердикт Манафорту и признания Коэна стали главными темами обсуждения в американских СМИ. Во многих статьях была высказана мысль, что новые обстоятельства грозят Трампу политическими проблемами вплоть до возможного импичмента.
"Бывший менеджер его предвыборной кампании Пол Манафорт, вероятно, окажется в тюрьме. Бывший адвокат [Трампа] Майкл Коэн обвиняет его в нескольких преступлениях — для президента США ситуация принимает щекотливый оборот. Трампу грозят все более серьезные политические и юридические сложности — с непредсказуемыми последствиями для его дальнейшего президентства", — писал The Wall Street Journal (перевод публикует InoPressa).
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