По словам высокопоставленного представителя администрации, в своей речи Трамп подчеркнет "лидерскую роль Америки" и тот факт, что Америка является "позитивной альтернативой авторитаризму".

В прошлогоднем обращении к Генассамблее Трамп рассмешил аудиторию, заявив, что его администрация "достигла большего, чем почти что любая администрация в истории страны".

Согласно опросу среди бывших американских послов и высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, работавших как при республиканских, так и при демократических администрациях, они считают, что за время президентства Трампа влияние США на мировой арене снизилось, а противники страны стали сильнее.

На этой неделе Трамп также проведет серию двусторонних встреч с некоторыми из мировых лидеров, которые приехали на Генассамблею, и посетит по меньшей мере один дипломатический прием, устроенный генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В понедельник Трамп выступил на форуме ООН, посвященном свободе вероисповедания, организаторами которого являются он сам и вице-президент Майк Пенс.

Трамп подчеркнул, что защита религиозной свободы является одним из высочайших приоритетов его администрации.

"Около 80 процентов населения мира живут в странах, где свобода вероисповедания подвергается угрозам, ограничивается или даже запрещается, – продолжал президент. – Соединенные Штаты призывают страны мира прекратить преследование на религиозной почве".

Трамп, администрацию которого критикуют за сокращение числа категорий лиц, которые могут попросить убежища в США, подчеркнул, что Америка "всегда будет рупором для жертв преследования на религиозной почве". "Куда бы вы ни отправились, для вас найдется место в Соединенных Штатах Америки", – заверил он.

Однако наибольшее внимание в календаре ООН на понедельник привлек саммит по климату, где Трамп неожиданно появился.

Президент провел на мероприятии менее 15 минут и не стал выступать. Он прослушал выступления премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Ангелы Меркель и покинул зал перед началом выступления президента Чили Себастьяна Пиньеры.

Трамп не застал начало заседания, которое открыла юная шведская активистка Грета Тунберг, заявившая: "Мы находимся в начале эпохи массового вымирания, а вы обсуждаете только деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вам не стыдно?"

В понедельник в программе Трампа – встречи с лидерами по меньшей мере шести стран: Египта, Пакистана, Польши, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи.

Накануне встречи с пакистанским лидером Имраном Ханом Трамп посетил масштабное мероприятие для американо-индийской общины на стадионе в Техасе вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Это мероприятие, в ходе которого Моди высказался в защиту своего решения аннексировать спорный регион Кашмир, было воспринято как фактическое признание Трампа в том, что он одобряет позицию Индии.

После выступлений обоих лидеров Моди и Трамп под руку прошлись по стадиону под аплодисменты аудитории.

Эта сцена вызвала возмущение у пакистанцев, и в понедельник сопровождающие Хана журналисты засыпали Трампа вопросами.

Президент США напомнил о своем предложении выступить в качестве посредника в давнем споре между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

"Я готов, хочу и могу это сделать, – сказал он. – Я никогда не терпел неудач в роли посредника".

Трамп также выразил надежду, что две страны смогут объединить усилия и выработать "действительно умное" решение.

В ходе встречи с Ханом Трамп не скупился на похвалы в адрес Пакистана.

"Я доверяю этому господину и доверяю Пакистану", – сказал он.

Позже в понедельник Трамп встретится на полях Генассамблеи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, в центре переговоров будут напряженность на Корейском полуострове и способы снижения ядерной и ракетной угрозы со стороны Пхеньяна.

Когда в понедельник один из журналистов спросил Трампа, планирует ли он снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, президент ответил: "Это может случиться в скором времени".

Повышенное внимание мировых лидеров привлекает и ситуация с Ираном на фоне обострения напряженности в его отношениях с Западом. Тегеран обвиняют в недавних нападениях на саудовские нефтяные объекты.

По словам американских и иранских официальных лиц, лидеры двух стран не планируют встречаться на этой неделе, однако некоторые дипломаты все же надеются на встречу, которая помогла бы смягчить напряженность на фоне разговоров об угрозе войны.

В понедельник появился намек на возможность такой встречи, когда Трамп, беседуя с журналистами по прибытии в ООН, сказал: "Предстоит долгий путь. Посмотрим, что будет".

Судя по всему, инициативу в этом вопросе взяла на себя Франция. Президент страны Эммануэль Макрон утром в понедельник в неформальной обстановке побеседовал с Трампом, а позже планирует встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.