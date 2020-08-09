"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.
По словам Трампа, он распорядился предоставить безработным в качестве расширенных выплат дополнительные 400 долларов в неделю. Четверть этих расходов будут платить штаты.
Налоговые каникулы начнутся с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа и продлятся до конца 2020 года.Трамп также объявил о продление моратория на выселение и отсрочка платежей по студенческим кредитам.
"Это щедро, но мы хотим заботиться о наших людях", - оценил Трамп принимаемые меры.
Хозяин Белого дома пояснил, что данные указы необходимы для стимулирования экономики США на фоне пандемии коронавируса.Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс.
Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.
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