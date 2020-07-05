США одержат победу над "леворадикалами, марксистами, анархистами, смутьянами и мародерами", заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 4 июля, выступая на лужайке у Белого дома по случаю Дня независимости. Он пообещал также "защищать американский образ жизни", который, по его словам, "начался в 1492 году, когда Колумб открыл Америку".
"Мы не позволим какой-то бесчинствующей толпе сносить наши статуи или стирать нашу историю", - подчеркнул глава Белого дома. Так он отреагировал на действия тех, кто в ходе акций протеста против расизма в стране пытается уничтожить памятники.
Массовые протесты против расизма и полицейского насилия начались в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Акции состоялись и в День независимости, в том числе в столице Вашингтоне и крупнейшем городе, Нью-Йорке. По сообщениям американских СМИ, некоторые из демонстрантов жгли американские флаги. А в Балтиморе протестующие свергли с постамента статую Христофору Колумбу и сбросили ее в океан.
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