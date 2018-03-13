Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео. ЦРУ впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.
Rexas Tillersonas
© AFP / Scanpix

Трамп сообщил в "Твиттере", что отправляет в отставку главу Госдепартамента США и заменит его на главу ЦРУ Помпео. Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

За несколько часов до отставки Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее американские СМИ сообщали о противоречиях между Трампом и Тиллерсоном. Сам госсекретарь уверял, что у него нормальные отношения с президентом. Количество сообщений о готовящейся отставке Тиллерсона увеличилось осенью прошлого года.

В октябре в СМИ циркулировали слухи, что Тиллерсон якобы обозвал Трампа болваном (moron). "Я думаю, что это фейк, - комментировал эти сообщения сам американский президент. - Но если он это в самом деле сказал, наверное, нам надо сравнить свои коэффициенты умственного развития. Я могу вам предсказать, кто победит".

Уже тогда Тиллерсон опровергал информацию о своей возможной отставке.

В конце ноябре агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что в Белом доме обсуждаются планы заменыТиллерсона именно на Помпео. Эту информацию подтверждали источники New York Times и Vanity Fair.

СМИ указывали на то, что между Тиллерсоном и Трампом возникали серьезные разногласия, в частности, по вопросам ракетных испытаний Северной Кореи и ядерной программы Ирана.

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