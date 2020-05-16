Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика, проводившего внутреннее расследование в отношении госсекретаря Майка Помпео, сообщил председатель комитета по внешнеполитическим делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел вечером в пятницу, 15 мая. Госдепартамент США подтвердил информацию об увольнении Линика.

Энгел выразил мнение, что Трамп путем увольнения Линика пытается защитить одного из своих самых лояльных сторонников в лице Майка Помпео. В каких именно нарушениях подозревается госсекретарь, конгрессмен не уточнил, отметив при этом, что увольнение Линика в самом разгаре подобного расследования, очевидно, является "несоразмерным актом мести". По данным журнала Politico, на место Линика назначат одного из доверенных лиц вице-президента США Майка Пенса.

Трамп проинформировал об отставке Линика спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в ответ обвинила президента в наказании инспектора за то, что тот пытался защитить конституцию и национальную безопасность США. По словам Пелоси, объявленное посреди ночи известие об отставке Стива Линика укладывается в опасный шаблон наказания чиновников, пытающихся выполнять свои надзорные функции.

Попытка импичмента Трампа

По информации американских СМИ, Линик играл сравнительно небольшую роль в попытке импичмента президента Трампа. Палата представителей Конгресса США, в числе прочего, обвинила Трампа в принуждении президента Украины Владимира Зеленского к расследованию в отношении Джо Байдена - вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах в США и предприняла попытку отстранить президента от должности. Однако Сенат, где большинство имеют республиканцы, оправдал Дональда Трампа.

В апреле Трамп уже уволил генерального инспектора спецслужб Майкла Аткинсона, который сыграл центральную роль в раскручивании "украинского дела". После провала попытки импичмента Трамп также освободил от исполнения обязанностей эксперта Совета национального безопасности по Украине подполковника Александера Виндмана и посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Оба они выступили с показаниями против Трампа в Конгрессе, куда они были вызваны по повестке.