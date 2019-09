В своем "Твиттере" Трамп отметил, что был категорически не согласен со многими суждениями Болтона, как и другие сотрудники его администрации.

"Я попросил Джона покинуть должность, и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", - написал Трамп.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.