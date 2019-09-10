Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности.
John Bolton
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В своем "Твиттере" Трамп отметил, что был категорически не согласен со многими суждениями Болтона, как и другие сотрудники его администрации.

"Я попросил Джона покинуть должность, и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", - написал Трамп.

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Сам Болтон написал в "Твиттере", что предложил президенту свою отставку накануне вечером, на что Трамп ответил ему: "Давай обсудим это завтра".

70-летний Болтон был назначен советником президента США в апреле прошлого года. До этого он работал постпредом США в ООН и помощником госсекретаря.

Болтона называют одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, тогда как Трамп пришел в Белый дом практически изоляционистом, отмечал корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Владимир Козловский.

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