В своем "Твиттере" Трамп отметил, что был категорически не согласен со многими суждениями Болтона, как и другие сотрудники его администрации.
"Я попросил Джона покинуть должность, и принял его отставку сегодня утром. Я благодарю Джона за его работу. Я назначу нового советника по нацбезопасности на следующей неделе", - написал Трамп.
....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.
Сам Болтон написал в "Твиттере", что предложил президенту свою отставку накануне вечером, на что Трамп ответил ему: "Давай обсудим это завтра".
70-летний Болтон был назначен советником президента США в апреле прошлого года. До этого он работал постпредом США в ООН и помощником госсекретаря.
Болтона называют одним из самых ярых внешнеполитических ястребов в Америке, тогда как Трамп пришел в Белый дом практически изоляционистом, отмечал корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Владимир Козловский.
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